【貿談變臉】周洪禮料人民幣短期內跌至6.85

美國總統特朗普突然威脅中國加徵關稅，令人民幣周一(6日)開市後急跌逾數百點子。星展銀行(香港)高級經濟師周洪禮認為，中國人民銀行隨後宣布下周起對中小銀行再次降準，意味針對是次消息「托價」，料短期內跌至6.85兌每美元水平。



展望未來走勢，他表示，市場過去數月預期貿易談判接近尾聲，人民幣匯率一直平穩，惟關稅消息一出隨即拖累匯價，可見人民幣匯價仍是由「政治主導」。人行將會繼續適時透過降準維持匯率穩定，惟內地經濟仍未完全提振下，年內難有明顯升幅。



他又指，中美兩國仍以「達成共識」為最終目標，尤其美國過往一直擔心中國以「人民幣貶值」作為反擊關稅的手段，估計特朗普突然「改口風」，只為於兩國談判中取得「上風」優勢。

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