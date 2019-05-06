樓價UPDATES：長沙灣昇悅居呎價再破兩萬

二手市旺，樓價有支持，長沙灣昇悅居呎價再破2萬港元，一房單位剛售770萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大坑尚巒低層A室一房單位，實用面積400方呎，望市景，以865萬元易手，實用呎價21,625元，原業主於2010年4月以647萬元買入，持貨9年，帳面獲利218萬元，單位升值34%。



●西灣河嘉亨灣2座中層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，享海景，以1,070萬元易手，實用呎價21,486元。另一成交為1座中層E室，實用面積493方呎，成交價1,060萬元，實用呎價21,501元。



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九龍區



●長沙灣昇悅居四月暫錄得兩宗成交，其中5座中層A室，實用面積378方呎，一房間隔，剛以770萬元成交，實用呎價20,370元，呎價重上2萬元以上，屬今年新高。



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新界區



●粉嶺瓏山一號高層2B室，實用面積約710方呎，三房一套連工人套房間隔，外望享開揚景觀，原先開價980萬元，經議價後減價30萬或3.1%，終以950萬元成交，實用呎價約13,380元。



●粉嶺中心四月暫錄約2宗成交，新近錄得K座低層2室，實用面積510方呎，三房間隔，以630萬元易手，實用呎價12,353元。



●屯門叠茵庭1座低層C室，實用面積575方呎，三房間隔，月租叫價16,000元，最終議價至14,800元租出，實用呎租25.7元。



●天水圍栢慧豪廷8座中層H室，實用面積503方呎，兩房間隔，有租客居住，無樓睇，新近以610萬元沽出，實用呎價12,127元。



●元朗錦綉花園L段第四街雙號屋，實用面積約848方呎，由三房戶改裝為一大房連兩廳間隔，原先以1,200萬元放售，獲買家議價，最終以1,175萬元沽出，減價25萬，實用呎價約13,856元。



●元朗尚悅2座低層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，望內園景，開價550萬元放售，減價25萬元或約4.5%，終以525萬元獲首置買家承接，實用呎價約14,789元。



●荃灣綠楊新邨E座中層4室，三房間隔，以923萬元沽出，實用面積582方呎計，折合呎價15,859元，新買家為換樓客，見上址屬市場上唯一一個同類放盤，即睇即買。



●青衣公屋長安邨安洋樓高層6室，實用面積443方呎，有睇樓多月的白居二買家，為免遲買更貴，快速決定入市，未補價第二市場價售325萬元，實用呎價7,336元。



●東涌東環6B座頂層連平台特色單位，實用面積646方呎，三房間隔，附連304呎平台，享海景，剛以1,140萬元易手，做價屬屋苑今年新高，實用呎價17,647元。



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