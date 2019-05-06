【即市分析】大市風向轉淡　反向ETF發圍

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰進展又再成為市場焦點，不過今轉係炒壞消息，事關美國總統特朗普再次出招話要加中國商品關稅，中港股市齊齊應聲大插，恒指即市一度跌過1,100點，滬綜指又跌逾5%，形勢相當不妙。



投資市場效率甚高，港股風高浪急下，資金除可湧入公用股及金礦股外，短線亦可選擇反向指數ETF作為避險。不過，公用股受美國息口前景未明因素影響，後者雖有金價支撐，但避險資金同樣會流入美元身上。在此情況下，金價以及金礦股要進一步大升確有難度。相對地，反向指數ETF簡單直接，講到明同指數對賭，如果認為中港股市仲有排冇運行，直接以反向指數ETF出擊或作為對沖之用，亦不失為一個好選擇。



大市今日急插，反向ETF當然升得唔錯，與恒指呈反向關係的FI南方恒指(07300)即市升3.3%，成交達2.9億元；至於跟國指呈反向關係的FI南方國指(07388)則升3.6%，成交1,489萬元。策略上，若看官認為港股短線仍以反覆向下為主，不妨以成交最暢旺的FI南方恒指出擊。



不過，有一點必須留意，由於槓桿及反向產品主要是為提供單日回報而設，不宜作長線投資，皆因若持有產品時間多於一天，投資回報或會偏離相關指數累計表現，更有可能得不償失，故只宜小注炒即日鮮為主。

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