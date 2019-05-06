機械人做奶茶?目標對準900億人幣新茶飲市場

內媒報道，內地現製茶飲品牌「茶裏小怪獸」推出內地首家「無人奶茶店」，其主體是一個臂長1.8米的六軸機械人，能支持18個飲品種類，放置在全封閉透明玻璃房中，可以實現點單——製作——取單全流程無人化，消費者也能在機械前直接看到奶茶的製作過程。



今年1月，「茶裏小怪獸」的初代概念店在上海徐匯測試營，14天中接到2,000多個訂單，最多的一天單天製作200多杯奶茶，工作時間17個小時。



「茶裡小怪獸」聯合創始人兼COO高紫梁表示，概念店的試營初步驗證消費者對機械人製作奶茶的接受程度，接下來「茶裏小怪獸」會繼續打磨該產品，預計於今年9月實現量產。



近年來，內地諸如「喜茶」、「奈雪的茶」等明星項目出現，新茶飲已經作為一個獨立賽道被資本密切關注。



根據艾媒諮詢數據顯示，2018年中國新中式茶飲市場規模超900億元人民幣。比起開大舖的茶飲連鎖店品牌們，「茶裏小怪獸」對標一點點、Coco、快樂檸檬，客單價在7至22元人民幣，爭取空間更大的腰部市場。



現時，「茶裏小怪獸」的主要競爭對手，諸如快樂檸檬門店超過1,000家，Coco都可門店已突破3,000家。分析相信，內地奶茶店整體的連鎖店比例仍然不高，存量市場也有大量個體小店可以取代，且三、四線城市仍有大量增量空間。因此，「茶裏小怪獸」這類佔地面積不大的無人奶茶店大有發展潛力。



「茶裏小怪獸」目前研發的無人奶茶店，由於尚未進入到量產階段，設備具體成本暫不透露。但根據團隊測算，單店坪效會是傳統門店的6倍，單店回本周期會在2至4個月。



據悉，「茶裏小怪獸」計劃推廣的店型是：6平米左右小店（設備需要的操作空間小於人力操作），1台設備負責製作，1位工作人員負責與消費者交互、提升體驗。



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

