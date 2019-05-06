【貿談變臉】野村陸挺料內地會再放寬政策振經濟

野村首席中國經濟學家陸挺發表報告指出，人民銀行今早宣布5月15日對中小型銀行定向降準，是為了回應早前國務院會議所訂的新政策架構，不算是大驚喜。然而降準的時間在美國總統特朗普宣布加徵關稅之後，並且在內地A股開市之前，明顯是已經將股票市場的反映考慮在內。



該行指，中央政府在近兩周減少「放鴿」，不過隨着中美貿易戰情轉壞，該行相信中國會再度放寬政策以提振經濟，特別是在貨幣寬鬆的立場上。估計在未來幾星期內，利率和國債孳息率都會有適度調整。



根據人行聲明，鄉村商業銀行資產值少於100億元人民幣可獲降低存款準備金率，由約11.5%降至8%。據人行估計，約一千間鄉村銀行可受惠，可釋放長期資金約2,800億元人民幣，全數可借貸予中小型企業或私人企業。

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