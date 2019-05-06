【市後重點睇】人民幣喘穩 道期續挫近500點
中美貿易談判驟起波瀾，美匯指數最新升至97.6水平，圓匯回落至110.7水平；歐元兌美元報1.118；英鎊報1.311。港匯最新報7.845。人民幣反彈，在岸價由早段6.79回穩至6.77；離岸價(CNH)一度跌至6.82，最新續守6.78。金價報1,281美元。油價仍挫2%，布油報69.3美元，紐油報60.49美元。道指期貨續挫488點。
●市後關注點
-17:00 歐元區3月零售銷售
-21:30 美國費城聯儲銀行行長哈克就經濟前景發表講話
-23:00 歐洲央行首席經濟學家普雷特接受訪問
-周二凌晨01:45 加拿大央行行長波洛茲發表講話
●【貿談變臉】恒生指數曾瀉1,100點，全日終收跌871點或2.9%，報29,209點；萬洲、中興急挫。https://bit.ly/2V2WtS0
●【貿談變臉】中方團隊準備赴美磋商，人民幣喘穩。https://bit.ly/2Ybpzkm
●【貿談變臉】
-人民幣大幅波動，每百港元最新兌86.6。
-人仔一度急跌1%，找換店暢錢者不多。
-吳宏斌話加徵關稅一旦落實，廠商冇得做。
-連敬涵料恒指最壞情況跌穿二萬五。
-理文造紙加快在越南設立生產線。
-高盛及花旗聚焦中方會否取消本周談判。
-表廠商會林偉雄料特朗普姿態多於實際。
-香港貨運物流協會轟特朗普令行業雪上加霜。
-張聖典指樓市受心理響較大。
-林達民料短期對樓市有少少影響。
-陳永傑料衝擊股市，樓市買家或趨審慎。
-東涌藍天海岸即有二手放盤減價，買家還價狠。
-正八集團料寫字樓市場可鋤價5%至10%。
●金管局呼籲做好風險管理、應對市場波動。
-金管局警告樓市過熱，市民買樓要量力而為。
-金管局︰儲值支付工具交易增，擬推儲值保安2.0。
-金管局首季投資破紀錄賺1,209億港元。https://bit.ly/2vGoaWs
●A股快報：三大指數挫近6至8%，全球最傷！https://bit.ly/2PKrMjs
●亞洲股市：日韓休市，澳股收跌近1%。https://bit.ly/2J2thsY
●歐洲股市全線低開1至近2%；德國DAX指數跌1.9%，法國CAC指數跌1.9%，意大利富時MIB指數跌1.7%，西班牙IBEX 35指數跌1.32%。英國股市今日(6日)假日休市。
●【即市分析】中美貿談生變，中資金融股有排跌？https://bit.ly/2VJcp0h
●【股匯攻略】避險情緒升溫，美元日圓如何部署？https://bit.ly/2VEtQz9
●【fb直播】中美貿談變臉，股民嚇成點？https://bit.ly/2PNyyoN
●【名家貼士】陳蓓敏：滙豐控股具回購憧憬。https://bit.ly/2J3nza2
●【大師午間教路】5月到期淡倉可食胡！https://bit.ly/2DSvHpJ
●米高嘉道理：對中國長遠有信心，樂意繼續投資。
●特步國際：料K-Swiss有1倍以上加價空間。
●金誠控股停牌，涉待發內幕消息。
●財匯局預期本月與財政部簽署諒解備忘錄。
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