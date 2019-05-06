啟德住宅項目尚·珒溋待批預售　或次季推出

龍湖集團(00960)及合景泰富(01813)旗下啟德住宅項目命名為尚·珒溋。​合景泰富市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻稱，該盤前期工作已準備得七七八八，正待批預售文件，希望第二季內推出市場。



她指出，項目設有住宅及商業部分，合共提供約57萬方呎，住宅單位提供約667伙，間隔由一房至四房，另設有特色戶，而主打兩房及三房戶，佔整體單位逾7成。



對於中美貿易戰新進展會否影響樓市，她認為樓市主要視乎各類經濟因素，而現時市場已就減息作討論，料未來香港維持低息環境。她又認為，自農曆新年後樓市已出現小陽春，二手樓宇售價及租金已重返高位，反映資金對香港市場有信心。



​​​龍湖集團香港項目總經理邱啟章稱，雖然香港樓市走勢難以判斷，但前景依然樂觀，集團未來會繼續熟悉香港市場，增加土地儲備，同時繼續與合景泰富維持合作關係。



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