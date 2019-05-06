【fb直播】中美貿談反面 港股捱幾耐？
2019年05月06日 16:44
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「如果非要為中美貿易談判定下一個限期...我會話係一萬年！」
特朗普侵侵又反枱喇！揚言今個星期要向中國商品加徵25%關稅！中美貿易談判沒完沒了，中、港股市周一(6日)齊齊冧檔，短期劣勢難扭轉？
市傳「國家隊」隨時入市，人行又宣布下周三(15日)起對中小銀行實行較低存款準備金率。中資金融股將會率先彈起？A股ETF咪沽住？
藍籌股全軍覆沒！美國業務佔比較重的萬洲(00288)急跌逾6%，險守8元；創科實業(00669)亦跌逾8%，貿戰敏感股通通不宜沾手？
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