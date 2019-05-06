美股大淡友：仍預測經濟衰退恐今年內殺到

外國傳媒報道，一向是美股大淡友、曾在2018年3月列出美股10大見頂原因、並於2018年7月警告，非常肯定「牛市」6個月內玩完、今年1月警告經濟衰退年內殺到的Gluskin Sheff首席經濟師David Rosenberg，最新強調未改變今年經濟會陷入衰退的預測！



他承認或許早了預警經濟衰退，但美國經濟面臨的風險絕不能忽略！他說：「人們經常說看不到衰退、看不到衰退...猶如在說聞不到二氧化碳一樣！上述的質疑是我在2006年也曾說過的，當年聯儲局暫停了加息行動，直至2007年，結果是沒有人看到衰退正在來臨。」



他指出，根據往績，在二次大戰後，聯儲局曾13次「收水」，有10次就造成經濟放緩或衰退。換言之，一旦當局限制貨幣政策，經濟就很有可能轉差，目前的問題是究竟今年下半年反映，還是明年上半年！他認為，投資者必須注意「經濟周期」並沒有死去，任何的衰退都會快過預期來臨，惟接下來的衰退嚴重程度很有可能不會猶如2007至2009年般嚴重。



Rosenberg為長期淡友，但他亦是2008年金融海嘯後首批唱好股市的華爾街分析員。

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