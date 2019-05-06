【貿談變臉】林樵基指倘談判破裂　恒指恐下試二萬七

光銀國際董事總經理林樵基表示，美國總統特朗普於中美貿易問題上突然「變臉」，今日(6日)確實挾死許多好友，不少基金大手沽出中資股。幸好中國外交部表示會繼續赴美進行貿易談判，市場氣氛略轉正面，大市可望稍為喘定，未來兩、三日港股料於28,700點至現水平反覆，而雙方可於周五達成協議機率只是50%。



他表示，若周五雙方未能達成協議，美國將2,000億美元中國進口商品關稅上調至25%，料大市再跌多400至500點，下試28,200點，一旦談判破裂，特朗普向餘下3,250億美元中國進口商品加徵25%關稅，恒指可能要再下跌1,000點，下試27,000點關。



他相信基金短期會提高現金水平及暫時泊於債券避險。不過，今日亦見有投資者低撈滙豐控股(00005)等本地股。



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