【fb直播】「侵侵」彈弓手　搞亂金融市場？

環球股市震騰騰，全因中美易貿談判出現反高潮！特朗普「埋門一腳」反口，宣布調高中國商品關稅，匯市、股市即刻變天！雙方角力不斷，到底貿易戰可以點收科？



金管局總裁陳德霖提醒，如果中美貿談破裂，資產市場或會現明顯調整，但同時大派定心丸，話香港有較強「抗震能力」，係真唔係架？市場風高浪急，市民又可如何應對？



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