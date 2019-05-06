【北水追蹤】先沽為敬　吉汽建行中行捱沽

港股今日(周一)大跌，恒指收報29,209點，跌871點，主板成交增至1,372億元。港股通成交額約204億元，佔主板成交額14.9%，南下資金錄得淨流出27億元人民幣。



由於中美貿易談判生重大變數，中資汽車股捱沽，其中吉利汽車(00175)成北水沽售對象，其港股通錄得淨流出約6.01億元。



此外，多隻中資金融股成沽售北水沽售對象，建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及新華保險(01336)之港股通分別錄得淨流出約5.53億元、3.43億元及4.94億元。不過，工商銀行(01398)及中國平安(02318)就分別錄得淨流入約2.9億元及2.08億元。



騰訊控股(00700)及融創中國(01918)之港股通分別錄得淨流出約7,434萬元及1.89億元。

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