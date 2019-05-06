新股專輯：中國船舶及方達控股展開預路演

據外媒報道，中船集團旗下中國船舶(香港)航運租賃及醫藥合同研究機構(CRO)方達控股已展開在港上市的預路演工作，分別集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)及1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元)。



(註：預路演是指由主承銷商的銷售人員和分析員，去拜訪一些特定投資者，通常為大戶，向他們進行調查及聽取意見。)



中國船舶(香港)航運租賃核心業務為提供租賃服務，包括融資租賃及經營租賃。集資所得將用於鞏固船舶租賃業務、購買海洋清潔能源裝備及製造裝備，以及營運資金。中金公司為獨家保薦人。



方達控股主要提供貫穿整個藥物發現和開發過程的一體化、科學驅動的研究、分析和開發服務，協助製藥公司實現藥物開發目標。美銀美林及高盛為聯席保薦人。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/