【貿談變臉】郭台銘料中美能達協議　但...

外國傳媒報道，台灣鴻海集團董事長郭台銘周一(5月6日)下午在台灣召開記者會，被問及美國總統特朗普擬將中國2,000億美元進口貨品關稅提高至25%時，他表示，這不代表談判破局，相信貿易戰仍會告一段落，時間不會太久。



他以打牌為例，中美貿易戰目前處於「攤牌」前夕，到了「準備要翻底牌」的關鍵時刻，特朗普在此刻的確是投下一顆「震撼彈」。



他又認為，自己近日去了美國，也知道不少核心問題所在，但不代表中美談判會破裂，或拖延1個月、3個月...只有中美領袖才知道。不過，就算中美貿易戰告一段落，兩強對立、相爭仍會持續。他又透露，中國市場將驚天動地向全世界開放，美國則會建立自己的供應鏈。

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