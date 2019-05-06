聯交所股權變動資料顯示，MEGAEXPO(01360)於5月2日獲NOAHS GLOBAL GROUP HOLDING LTD增持375萬股，最新持股數目8,873萬股。



偉仕佳杰(00856)於5月3日獲劉莉增持10萬股，最新持股數目5.91億股。



利標品牌(00787)於5月2日獲保誠(02378)增持104萬股，最新持股數目6,261萬股。



勇利投資(01145)於5月2日獲Brilliant Epic Asia Ltd增持400萬股，最新持股數目9,726萬股。



天保能源(01671)於5月6日獲袁運南增持40萬股，最新持股數目534萬股。



康哲藥業(00867)於5月6日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.92億股。



德林國際(01126)於4月8日獲富達增持61萬股，最新持股數目4,075萬股。



東風集團(00489)於4月30日獲Reynolds Margaret (Meg)增持262萬股，最新持股數目約2.3億股。



中電光谷(00798)於5月2日及3日獲黃立平合共增持238萬股，最新持股數目約18.16億股。



東吳水泥(00695)於4月3日獲凌超增持60萬股，最新持股數目350萬股。



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中創環球控股(01678)於5月3日被CENTRAL PROFIT GROUP LTD減持60萬股，最新持股數目約11.19億股。



中國民航信息網絡(00696)於4月25日被花旗集團減持82萬股，最新持股數目6,450萬股。



中民築友智造科技(00726)於3月13日被China Minsheng Investment Corp., Ltd減持2,136萬股，最新持股數目約71.59億股。



新威國際(00058)於5月3日被Business Century Investments Ltd減持5,640萬股，最新持股數目7,496萬股。



華夏滬深三百(03188)於4月29日被花旗集團減持229萬股，最新持股數目2,335萬股。



雄岸科技(01647)於4月29日被Timeness Vision Ltd減持1,989萬股，最新持股數目約1.68億股。



泓富產業信託(00808)於5月3日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd減持123萬股，最新持股數目483萬股。



耐世特(01316)於4月30日被RICHARDSON Michael Paul減持62萬股，最新持股數目438萬股。

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