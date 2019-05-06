【貿談變臉】有大行警告每百港元兌人幣或見92

外國傳媒報道，瑞銀認為，如果中美全面爆發貿易戰，恐使中國今年全年經濟增長跌穿6%，人民幣兌每美元更有機會插穿7算大關，下試7.2元(每百港元兌人民幣或見92水平)。



瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤表示，去年美國對中國出口商品加徵關稅以來，已對經濟增長產生負面影響，如果中美貿易全面開戰，恐影響未來12個月內的經濟增長1.2至1.5個百分點，相關負面效應會在今年內浮現。



市場原預期中國今年經濟增長約6.4%、2020年也能保住「6字頭」，約6.1%。為刺激經濟增長，中國人民銀行決定從5月15日起，針對部分中小銀行進行「定向降準」，汪濤認為，即使中國政府進一步實施寬鬆政策，但如果貿易戰全面爆發，想要維持6%以上的經濟增長恐非易事。

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