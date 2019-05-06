瑞銀：中美談判破局機率達30%　A股恐挫兩成

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告指出，中美談判破局的可能性仍不能排除，認為這種風險情景發生的概率為30%。在美國為明年的大選熱身之際，倘若雙方最近的交鋒導致談判停滯以及關稅提高，可能引發全球風險資產進一步下跌。



在此風險情景下，美國企業盈利將衰退5%，並將導致美國股票估值下跌10至15%；中國股票則可能下挫15至20%；人民幣兌美元亦可能跌破7算大關。



報告指出，亞洲股票對風險的劇烈反應並不令人意外，因為市場先前已計入談判將獲致正面結果以及兩國將推出更多寬鬆措施等利多。除此之外，中國股市剛剛結束了五一長假，今日(6日)為上周乏善可陳的PMI數據公布後的第一個交易日。自1月份達到低點以來，MSCI亞洲(日本除外)指數的市帳率已回升15%。不過，目前估值仍低於10年平均值，也較去年高點低了17%。



不過，該行的基準情景是：中美能夠達成貿易協議，包括美國撤回部分關稅以換取中方的讓步。若此情景實現，則周一(5月6日)的回跌可視為入市機會。該行對全球股票持溫和親風險立場。在亞洲投資組合中，該行建議加倉MSCI亞洲(日本除外)指數，並以雙限期權(collar option)作為下行保護。另外，也建議增持海外中國股票。

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