人行：定向降準着眼建立政策框架　加大支持經濟

中國人民銀行周一(6日)宣布，定向降準從今年5月15日開始，對聚焦當地、服務縣域的中小銀行，實施較低的存款準備金率。央行有關負責人表示，此次定向降準着眼於建立政策框架，推進金融供給側結構改革的重要舉措，有利處理好總量和結構的關係，用改革的辦法優化金融供給結構和信貸資金配置，支持中小銀行更好地服務民營和小微企業，加大對實體經濟的支持力度。



他指出，是次約有1,000家服務縣域的農村商業銀行可受惠，將釋放長期資金約2,800億元人民幣(下同)，並全部用於發放民營和小微企業貸款。是次調整聚焦僅在本縣級行政區域內經營，或在其他縣級行政區域設有分支機構但資產規模小於100億元的農村商業銀行，對其實行較低的存款準備金率，將明顯增強服務縣域中小銀行的資金實力，促進其降低融資成本，更好地支持民營和小微企業發展。



此次存款準備金率調整將於5月15日、6月17日和7月15日分三次實施到位。

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