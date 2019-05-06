新盤UPDATES︰毋懼股市波動！豪宅項目續錄大額交投

股市急挫，樓市表現尚算穩定。各區豪宅項目續錄高價大額交投，發展商亦積極推盤甚至削減優惠變相加價。



●Mount Nicholson洋房7.2億沽 較去年底低188萬

股市急挫，超級豪宅市場仍錄成交。會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson，剛落實售出第1期16號洋房，成交價7.2億元，呎價90,248元。該洋房於去年底原本以逾7.21億元售出，但之後交易再未有進展，是次做價下調188.2萬元，買家同時可享較長成交期，80%樓價於簽署臨時買賣合約後第365天或之前支付。



●KADOORIA大單位售8,008萬

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA售出嘉道理道113號2樓單位，實用面積1,945方呎，成交價8,008萬元，呎價41,172元，買家可享16.75%現金回贈優惠。



●MONTARA本周五盡推116伙次輪銷售

股市波動無礙發展商推盤。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，落實星期五(5月10日)下午進行次輪銷售，盡推尚餘116伙發售，該批單位折實平均呎價15,612元，市值9.15億元。本周四(9日)下午2時將截止接受認購。

對於中美貿易談判出現變數，以及港股急瀉，他認為，對樓市影響不會太大，短期料可能有波動，估計以股市衝擊較大。而項目買家以用家為主，對銷情仍有信心，下半年樓市會保持樂觀，樓價可望上升5至10%。



●逸瓏灣8變相提價1.5%

發展商繼續積極加價。信和置業(00083)的大埔白石角逸瓏灣8剛更新價單，印花稅津貼優惠折扣由原本9.5%削減至8%，變相提價約1.5%。項目至今累售354伙，套現逾30億元，單是3月中至今便售出89伙，平均每伙成交價約1,052萬元。



●啟德住宅項目尚·珒溋待批預售 或次季推出

​​​龍湖集團(00960)及合景泰富集團(01813)旗下啟德住宅項目命名為尚·珒溋。​合景泰富集團市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻稱，該盤前期工作已準備得七七八八，正待批預售文件，希望第二季內推出市場。對於項目定價方面，她指出，將參考同區及何文田的樓盤，或有機會以驚喜價推出。



她指出，項目設有住宅及商業部分，合共提供約57萬方呎，住宅單位提供約667伙，間隔由一房至四房，另設有特色戶，而主打兩房及三房戶，佔整體單位逾七成。



對於中美貿易戰新進展會否影響樓市，她認為樓市主要視乎各類經濟因素，而現時市場已就減息作討論，料未來香港維持低息環境。她又認為，自農曆新春後樓市已出現小陽春，二手樓宇售價及租金已重返高位，反映資金對香港市場有信心。



​​​龍湖集團香港項目總經理邱啟章稱，雖然香港樓市走勢難以判斷，但前景依然樂觀，該集團未來會繼續熟悉香港市場，增加土地儲備，同時繼續與合景泰富集團維持合作關係。

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