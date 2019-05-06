貿戰威脅！道指開市跌近500點　港夜期低水逾260

中美貿易戰情急轉直下，觸發環球股市大冧。美股周一(6日)開市早段跟隨外圍跌勢，道指大幅低開471點，低見26,033點。標指則低開19點，報2,898點：納指報7,981點，跌183點。



港股夜期最新報28,948點，跌22點，低水262點。



各類股份中，以對貿易戰敏感的出口股表現最傷，美國最大飛機生產商波音公司及重型機械製造商卡勒彼勒（Caterpillar）股價分別挫2.31%及3.19%，至367.77美元及134.63美元。至於業務日益依賴中國市場的蘋果公司(Apple Inc.)，股價瀉3.58%至204.17美元。



野村策略員麥克利戈特表示，標指最近升至紀錄高位，或給予特朗普信心以為市場可以承受衝擊，並試圖逼使中國在貿易談判最後一刻作出讓步。



Saxo資本市場的環球宏觀策略員范彼得森認為，後市表現要視乎中國如何反應，但很難看到他們會忍氣吞聲退讓，美股可能回吐3%至5%。

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