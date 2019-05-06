樓價UPDATES：公屋狂飆！建生邨21年升值逾18倍

二手公屋升幅跑贏大市，屯門建生邨有單位21年升值逾18倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●柴灣杏花邨5月暫錄約5宗成交，平均實用呎價18,100元。項目22座中層5室，實用面積600方呎，三房間隔，望池景及內園景，附有露台，以1,068萬元易手，呎價17,800元。買家為用家，由於家人居於同一屋苑，故決定入市。



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九龍區

●將軍澳居屋富康花園6座低層H室三房戶，實用面積592方呎，座向東北，望內街景。原業主於今年1月放盤，原叫價710萬元，減價30萬元後，獲區內買家於已補價自由市場以680萬元購入，呎價11,486元，低於市價一成。



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新界區

●建生邨6座高層1室，實用面積443方呎，獲區內買家於未補價第二市場以270萬元購入，呎價6,095元。該單位1998年購入價僅約13.8萬元。



●屯門居屋悅湖山莊部分單位呎價不足1萬元，吸引投資者承接。物業6座低層B室，實用面積592方呎，三房設計，獲買家於已補價自由市場以520萬元購入作收租，呎價8,784元。原業主於2003年以約61萬元入市，期內升值逾7倍。



●青衣美景花園5座中高層F室，實用面積360方呎，兩房設計，開價549萬元，放盤四天，即以510萬元沽出，呎價14,167元。據了解，原業主於1997年購入該屋苑兩伙，由於早前已購入荃灣西一個新盤單位，因見收樓在即，才願減價沽貨。



●上水蔚翠花園3座高層A室，實用面積約716方呎，三房包括套房間隔，原開價740萬元，經議價後微減2萬元，以738萬元售出，呎價約10,307元。



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