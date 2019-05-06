雷蛇陳民亮「找數」　研製最潮多士爐！

3年前嘅愚人節，電競產品商雷蛇(01337)曾經講笑，話要推出一款雷蛇多士爐(Razer Toaster)，估唔到3年後嘅今日，佢哋將呢個玩笑變成現實！？



雷蛇行政總裁陳民亮話，自從一開呢個玩笑，每次喺個人Facebook發布文章嗰陣，都會有粉絲問佢幾時有雷蛇多士爐。最終佢提出，只要粉絲喺一個雷蛇Facebook活動頁面上，畀夠100萬個Like(當中若粉絲紋上Razer紋身並上載照片，可當10萬個Like)，佢就會同團隊將雷蛇多士爐概念付諸實行。



千祈唔好睇小粉絲嘅力量，佢哋最終累積超過4.5萬個Like，同時仲有12位粉絲Show出紋身照片，超額完成100萬個Like嘅目標！最重要嘅係陳民亮真係「找數」，答應會成立專屬團隊，設計同生產雷蛇多士爐，更會定期向粉絲更新產品進度添。



講開又講，絲絲就八到，原來雷蛇同多士爐嘅淵源要追溯到2013年，嗰陣有粉絲喺雷蛇嘅Facebook Group活動頁面開立「Give us the Razer Toaster」討論話題，希望公司生產一個多士爐。



其實，除咗多士爐，陳民亮去年亦曾經承諾，如果個人Facebook頁面獲得超過1萬個Like，就會推出同樣係由粉絲構想嘅雷蛇夾公仔機。睇嚟大家以後想雷蛇生產啲乜，要識得點做啦！

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