自動系統附屬配股籌1000萬美元

自動系統(00771)公布，附屬公司GDI已與認購方訂立認購協議，據此，GDI同意配售總代價約1,000萬美元(約7,850萬港元)的41.46萬股普通股及41.46萬股A系列優先股。



認購方將持有已發行普通股總數最多約4.93%及已發行A系列優先股總數100%，合共佔GDI已發行股本最多約9.39%。



於初次完成後90日內，GDI可按相同條款及條件(包括認購價)向認購方額外配售最多20.73萬股普通股及20.73萬股A系列優先股，進一步代價最多約500萬美元。



GDI是一間於美國加州註冊成立的公司，為自動系統擁有96.45%的附屬公司。GDI為一間開放式大型新一代電子商貿科技解決方案供應商，業務範圍涵蓋全渠道數碼平台、雲端啟用、大數據分析及持續交付。

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