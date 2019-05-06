中國粉絲團逼爆　傳買390萬珠寶可和股神合照！

內媒報道，今年五月在股神巴菲特家鄉奧馬哈舉行的2019年巴郡股東大會，據悉共有多達5萬名來自全球各地的投資者前來參加，而今年來自中國大陸的投資者估計達5,000人，較2014年的1,000人大增5倍。



報道指，中國投資者大增的原因是今年增加了不少中國投資者遊學團，這些團隊的行程安排，基本都是圍繞巴菲特元素進行的，比如股神辦公室和住宅是必去的。而團費由6萬至15萬元人民幣不等。



每年五月第一周的奧馬哈巴郡股東大會，是全世界投資者朝聖的地方。或許今年將會是巴菲特主持的最後一屆股東大會，成為中國投資者遊學團的宣傳口號。而今年，股神巴菲將屆88歲生日，他的老拍檔及巴郡副主席芒格則為95歲高齡。



中國投資者遠遠來到奧馬哈，自然是爭取和股神合照一張，而行程亦自有安排。一些高端投資者遊學團還為團友提供尋求跟巴菲特合照的機會。在股東大會翌日，巴郡附屬公司的Borsheims珠寶店將舉行大減價展銷，買夠一定數量的珠寶，就可以獲得跟巴菲特合照機會。



在早幾年，與股神合照的價格為10萬美元(約78萬港元)，中國投資者遊學團常以團體的名字發動團友前去購買，多人平攤後每人大概付出不到1萬美元，即可以每人獲得跟巴菲特單獨合影的機會。



不過，在今年中國投資者遊學團數目大增之下，今年珠寶店將這一價格提高到50萬美元(約390萬港元)，且不接受拼團，僅限單人可和股神合照。



如果不願花此高價，一些中介機構提供廉價版的粉絲全程追踪偶像的拍照服務，向客戶傳授多個巴菲特可能出現的地點，並安排攝影師跟拍，價格大約10萬元人民幣，相對化算得多。

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