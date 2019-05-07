【名家筆陣】莊太量：退休儲蓄計劃利與弊

為鼓勵市民作退休儲蓄，今年四月起，購買延期年金(Qualifying Deferred Annuity Policy，QDAP)及作強積金可扣稅自願性供款(Tax Deductible Voluntary Contributions，TVC)均可扣除稅務，兩者合計扣稅額上限為每年60,000元，以最高稅階17%計算，每年最多可節省10,200元的稅款。對上述計劃有興趣的市民，要留意甚麼因素去作出選擇呢？



統計處數據指出，2018年男性出生時平均預期壽命為82.2歲，女性更達87.6歲，男女均屬全球最長壽。長壽本應是好事，但退休後生活普遍長達20年，持續有支出無收入下，資產可能在有生之年已用盡。普羅大眾忙於工作，鮮有為退休開支作準備，大多數打工仔的退休保障，僅是強積金或其他職業退休計劃。



政府為納稅人提供稅務優惠作誘因，的確有助鼓勵市民為退休儲蓄踏前一步。有扣稅支持，保險公司及強積金受託人亦把握機會作鋪天蓋地的宣傳，兩項計劃各有甚麼特點？市民又需留意甚麼風險？



首先介紹年金計劃，年金是保險產品，投保人在一筆過或分期繳付保費後，便可在退休後的指定年期，每月獲派固定金額，應付退休開支。年金可分為即期和延期年金兩種，去年政府牽頭的香港年金屬即期年金，較適合無收入的退休人士，於一筆過繳付保費後，即時可每月領取年金。



可扣稅的QDAP則設有累積期，投保人先最少分5年繳付保費，期間保費總額最少為180,000元。投保後，資金由保險公司於累積期內投資及滾存，投保人須等到最少50歲才可開始領年金，最少要分10年領取。QDAP較適合在職人士，於年輕有收入時，以分期供款去累積資金，再於退休時轉化為穩定的年金收入。



選擇QDAP的時候，首要考慮保證內部回報率，市面上的QDAP保證年回報率約為2至3厘。

雖然政府公共年金年回報率約4厘，較QDAP計劃高，但公共年金不能享有扣稅。需要注意的是，年金並不是定期存款，而是長期保險產品，因此在購買年金之前，應先確保有能力繳付全期保費，並比較保單條款；一旦中途退保或終止供款，投保人可取回的金額往往會低於已繳保費，導致財務損失。



至於強積金，迄今實行近20年，相信大家已經十分熟悉，此前市面上亦有不同的自願性供款計劃可供選擇。TVC屬基金投資，打工仔可自行挑選強積金受託人，並於衡量風險、回報及收費後，揀選供款於股票、債券或保守基金。



相較於QDAP，TVC不設最低供款金額或最短供款期，市民可一筆過或分期供款，亦可因應財務狀況隨時增減、停止或重啟供款，安排較為靈活。但TVC作為強積金，行政收費偏高，若基金回報最終虧損，亦須由打工仔承擔。此外，TVC跟強積金強制性供款一樣，帳戶內的累算權益須等到65歲才可提取。



不論QDAP或TVC，都是退休儲蓄計劃，屬超長期的投資，並鎖定了資金流動性。雖然不少機構標榜每年可慳稅高達10,200元，但實際慳稅金額因應收入、家庭組合、合資格申索的免稅額等多個因素而定。退休儲蓄絕對值得鼓勵，但市民在作決定前應計算清楚，不宜單純因稅務優惠而輕舉妄動。(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長 莊太量

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm