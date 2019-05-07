古勝：反向ETF逆市突圍

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國總統「侵侵」真係識玩，周日在網上宣布向2,000億美元中國貨品加徵關稅，真係估佢唔到玩邊科。即使市傳「國家隊」隨時出手穩定股市，且中方周一表示，正準備赴美磋商，但卻未回應代表團會否如期在周三前往華盛頓，市場氣氛即時風起雲湧。



主場滬綜指周一裂口急跌，最終插5.5%報2,906點，失守三千關；恒指即市最多跌1,125點，低見28,956點，收市跌871點或2.9%，報29,209點，1月初以來首次失守50天線；國指則跌2.9%報11,233點，主板成交增至1,372億元，投資氣氛明顯轉冷。



港股整個四月基本上窄幅波動，毫無方向可言，周一市況叫做終現方向且跌幅頗深，但關係到中美貿易談判大主題，相信未去到最後都唔知中美雙方誰勝誰負，短期只能視為「街市買菜前的講價階段」，事關以侵侵一向往績，唔排除一轉個頭又話同中方傾掂數，所以大家都唔好太過悲觀或樂觀，策略以小注為上，且戰且退，走短線為主，相信才是今轉贏輸的最大關鍵。



部署方面，現時風頭火勢，又唔知今次場火要燒幾耐，都係一動不如一靜最穩陣。如果手頭上無貨者當然可以隔岸觀火；至於手頭上貨量不多者，則應嚴守止蝕位，一旦失守必須手起刀落，嚴格執行止蝕，以免因小失大。



至於重貨者則應作兩手準備，首先，由於港股首季累升不少，若後市繼續調整，相信藍籌重磅股必然成為套現沽貨對象，如重倉相關股份，必須伺機減磅或全線先行撤退，好似周一騰訊(00700)、友邦保險(01299)、滙控(00005)及建行(00939)分別跌2.2至3.5%。



另外，中資金融股亦全線受壓，其中早前升幅較大的內險股及中資券商股沽壓較大，國壽(02628)及平保(02318)分別跌6%及4.7%，中金公司(03908)及海通證券(06837)跌8.4%及8.2%，短線都係宜沽不宜買。



其次，若然預期大市仍以向下為主，則不妨吼位買入反向指數ETF作短線對沖之用。市場上較熱門的反向ETF包括與恒指呈反向關係的FI南方恒指(07300)及跟國指呈反向關係的FI南方國指(07388)，兩者分別升2.9%及3%，成交則達3.8億元及407萬元。策略上，若看官認為港股短線仍以反覆向下為主，不妨以成交最暢旺的FI南方恒指出擊。



最後，市場預期澳洲儲備銀行周二隨時減息0.25厘至1.25厘，與美元之間息差或進一步拉闊，加上市場前景不明，或增加好息之徒對領展(00823)一類的穩健收息股之吸引力。走勢上，領展股價周一跌0.8%報95.15元跑贏大市，短期仍有機會試衝100元博見紅底價，值得將手頭其他個股轉倉至領展，目標價100元，止蝕位90元。

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