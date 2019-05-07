林嘉麒：手持現金　謀定後動

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一星期，美國總統特朗普不時表達中美貿易磋商過程順利，上周四市場更傳出中美元首即將見面，有望短期達成協議。然而，周日特朗普突然在推特宣布，周五起將對2,000億美元中國商品關稅稅率調高至25%。



理由是中國試圖重新談判，導致進度緩慢，他並不滿意，更揚言下一階段將再有3,250億美元中國商品被徵收關稅，稅率亦是25%。他的做法打亂了投資者部署，嚴重影響投資者未來對特朗普言行的信任。



事前，市場早認為協議簽署在即，更期望已落實的關稅可逐步取消，殊不知談判過程再出問題，特朗普更憤然加徵關稅。消息事出突然，導致全球資產價格大變。滬綜指曾失守2,900點，恒指曾失守29,000點，人民幣走弱至6.8水平，跌至年初水平。



此外，個別資產價格未完全反映避險情緒，金價只是重上1,280美元一安士，距離1,300美元大位仍有距離；日圓見過110.3，與年初104.97水平仍有差距，與去年底100水平更遠。因此，從這一角度看，市場避免程度有限，也可說投資者未太驚慌，當大市氣氛持續惡化，該等價格短期走勢進轉弱，大市調整將會持續，我們要細心觀察。



早前建議過於恒指30,000點水平先減持，然後靜待企穩30,300點以上才再入市，結果是去年6月的下跌裂口果然是大阻力。整個四月，恒指徘徊於29,500至30,280點，周一藉一個消息裂口下跌，有貨的投資者可以說是無仇報，現在是眼白白坐貨。



這種裂口下跌，近期於3月8日及25日發生過，原因是全球PMI數據遠差於預期，及美國出現孳息曲線倒掛，及後用了兩日及五日再回補裂口上升。四月經濟數據遠超市場預期，中美股市同創新高(A股是年內高，美股是歷史新高)。要留意，今次跌市原因有不同，再關乎貿易戰，也是去年由30,000點開始調整，市場擔心美國向中國加徵關稅，及後關稅落實，形成新一輪調整。



大市去年底反彈，是由於中美再次開展貿易談判，而且特朗普每次於公開場合發言時，也豪言談判過程順利，所以就算協議未簽，大市已先行，亦重上30,000點，恒指早已反映樂觀情況。



以指數及事態情況比較，周一下跌未完全反映最悲觀情況。29,000點是4月前的水平，4月升市是由於中國經濟數據轉佳而帶動。假若中美貿易談判真正破裂，或周五開始徵收下一輪關稅，恒指回到年初25,000點水平是合理的。周一只跌1,000點，一方面回補了4月初的上升裂口，技術走勢有初步支持。



另一方面，現時投資者心存希望，認為未來數日或有轉機，因此要小心留意，現時市場仍存有憧憬，認為特朗普新提出的關稅於周五前或會取消。



故此，仍持貨的或周一撈底的投資者要當心，一旦關稅落實，大市將繼續調整，而3月份曾擔心的全球經濟衰退、孳息曲線倒掛會再出現，後市調整將持續，未持貨的建議先持有現金為主。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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