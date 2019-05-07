【名家筆陣】梁彥穎：自製二元期權　控制風險

二元期權(Binary Option)跟傳統期權差不多，但不同的是，傳統期權沽方一般面對的風險比較大：最大損失不是標的資產總值(認購期權)，就是理論上的無限大(認沽期權)。而二元期權沽方的最大損失，則是入市時指定的金額。另一個不同的地方是，二元期權的買方及沽方，無論是賺或輸，金額都是入市時指定的。換句話說，買方及沽方不是贏取指定金額就是輸掉另一指定金額。



事實上，傳統期權不能替代二元期權，但可考慮利用傳統期權來仿製類似二元期權的投資。例如4月30日看漲恒指的投資者可考慮買入30,200點及沽出30,800點認購期權，支付大約100點的期權金，博取可能最大淨回報500點。



投資者亦可以考慮在收市前一刻買進29,468點期指一張，再以大約12點的期權金，買入28,400點認沽期權及沽出30,400點認購期權。這樣一來，一旦期指下跌，投資者最大淨損失是1,080點；若上升，最大淨回報則是920點。



若想沽出仿製二元期權，可考慮沽出上述牛跨，收取100點期權金。若想增加回報85點，可再沽出28,600點及買入28,000點認沽期權。若估計今月波幅不大，更可同時沽出29,400點認沽期權及認購期權，收取408點加487點期權金後，分別以80點及57點購入28,000點 認沽期權及30,800點認購期權。這樣一來，最大淨損失是642點，最大淨回報是758點。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



羽白資產管理財富管理總監 梁彥穎

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