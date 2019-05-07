陳蓓敏：派息穩健　恒生宜作中線部署

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五美國公布4月非農就業數據不俗，道指領頭做好，三大指數皆見升幅。正當市場對本周中美貿談有憧憬之際，冷不防特朗普又再突發Twitter不滿中方談判態度，且恐嚇將周五加關稅至25%，令本周中美貿談變數風險增加。未來數天，第一需要留意特朗普發言，因其變化多端；第二為中方代表團周內會否訪美；第三則為中方對策。



滬綜指假後復市，急跌約6%，3,000點關失守，險試2,900點水平。離岸人民幣積弱，曾穿6.82關。巧合地人行立即宣布下周三起對中小銀行降低優惠存款準備金率，料可釋放2,800億元人民幣資金。恒指由30,000點高空，被殺至低見28,956點，一眾牛證重倉區於29,000點以上全被宰。



恒指全日曾跌逾千點，主板成交為1,372億元。恒指險立於29,000點關，下個重要支持為28,000點。早前多間藍籌企業公布季績，皆有不俗表現，周一強勢藍籌股可算防守稱職。



上周五，滙豐控股(00005)和恒生銀行(00011)公布首季業績，前者季績優於市場預期，後者增加派息，較去年同期升7.7%。恒生股價在上周五更高見212.6元創新高，周一只跟大市回軟約3%，除淨日為5月17日，派息日為6月6日，建議候低吸納作中長線投資。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有滙控，客戶持有滙控及恒生，證監會註冊編號：ACG 082)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

