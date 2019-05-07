梁冠業：貿談現變數　為美股降溫？

海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業在東方產經「專家點評」專欄中表示，上周五港股曾一舉突破30,000點，為市場打了一道強心針，惟周日美國總統特朗普指中美談判進展過於緩慢，美國將於周五起對2,000億美元中國貨品徵收的關稅稅率由10%調高至25%，並會在短期內向餘下3,250億美元中國貨品開徵25%關稅。消息一出，市場立時受到震盪，對於近期中美貿易談判所釋出的稍為樂觀情緒又有所改變。



最近的經濟數據顯示，美國首季GDP初值年度化環比增長3.2%，亦較去年第4季度之2.2%增速加快。中國首季GDP增長6.4%，市場預測為6.3%。兩個大國的經濟情況均較市場理想，經濟增速亦顯示企穩的迹象。但值得注意的是，雙方亮麗的經濟數據是建基於幾個層面，一是聯儲局立場繼續鴿派，其次是中美貿易戰持續向好的發展，以及企業投資意欲較上季為高。



反之這個時刻，特朗普竟將貿易戰戰火再重燃，為市場帶來反高潮，更為市場剔走了一個最主要升市助力。美股估值方面，市場普遍認為美股大部分企業首季業績勝過預期，但主要原因是之前企業盈利預測被大幅調低，令市場出現一種錯覺認為美股業績繼續一枝獨秀，業績勝預期，保持高增長等。



至於估值方面，現時標普500指數預測市盈率約為17.7倍，高於過去七年的平均值16.6倍，屬較高水平。我們認為特朗普重燃貿易戰戰火是想借消息讓美股進行新一輪調整，畢竟現時美股狀況為高估值，配以低速的盈利增長。



現時各項經濟數據都未足以顯示美國加速踏入衰退，若然美股要再度衝上高𡶶，適當的調整也是應該的，只是特朗普所用的手法比較偏激而已。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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