中國銀河國際：銀泰資源完成改建提升業績

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，銀泰資源(000975.SZ)公布，2019年第1季度營業收入達11.28億元(人民幣‧下同)，按年增長33.14%，母公司應佔利潤1.7億元，按年增長46.31%。



銀泰資源旗下的玉龍礦業產品銷售有所增長，由於黑河銀泰的投產，玉龍礦業的技術改造和吉林板廟子的開拓工程穩步推進等原因，成本逐漸下降，公司的銷售毛利率達到29.76%，較去年提高1.24個百分點，提升公司業績。另外，在營收規模擴大的同時，管理費及財務費用與去年同期相若。



據上海期貨交易所及國家統計局公布，同期金屬價格有不同程度的變化。今年第1季度，內地上期所黃金、白銀均價分別為每克286.47元及每千克3,676.78元。



金價進入長期上升通道，據世界白銀協會資料顯示，2018年全球白銀需求達到三年以來高位，超過10億安士，較2017年增長4%，與此同時，全球銀礦產量連續第三年下降，2018年下降2%至8.557億安士。另一方面，從貴金屬避險保值的角度看來，美國經濟下行壓力逐漸加大，將推升貴金屬價格。



此外，4月份美債的長短期孳息倒掛，預示美國經濟面臨的不確定性增加。美國聯儲局於2019年的加息計劃，由加息兩次調整為不再加息，該局在9月底可能結束縮表計劃，貨幣寬鬆的預期不斷擴大，支撐黃金價格步入上升通道。



同時，從長周期看來，「金銀比」存在回升的可能，銀價的價格彈性超過黃金，金銀價同時強勢利好未來業績。



在2017年，銀泰資源收購青海大柴旦，完成停產及整改後，於今年4月26日宣布青海大柴旦正式復產，公司指，青海大柴旦的黃金資源量達53.05噸，平均品位為每噸4.12克，採礦權範圍17.77噸，探礦範圍35.28噸。



公司的風險主要包括金銀價格大幅下跌、聯儲局重啟加息縮表進程及新建項目投產不如預期。不過，銀泰資源把現有擴大擴建、升級改造和探礦增儲的戰略布局明顯。同時，青海大柴旦的順利復產增加公司盈利能力，將支持業績增長。



我們預期公司2019及2020年每股淨利潤分別為0.46元及0.59元，對應2019至2020年預測市盈率22倍及17倍，給予「推薦」評級。

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