時富：中國鐵塔防守力不俗

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中國鐵塔(00788)今年首季業績顯示，期內歸屬於公司所有者利潤為12.84億元(人民幣‧下同)，按年急增2.38倍，EBITDA為135.9億元，按年上升34.2%。營業收入為188.97億元，增加9.6%；其中，塔類業務收入上升6.8%，至178.57億元，室分業務收入為5.89億元，增加50.6%，跨行業業務收入升2.72倍，至4.21億元。整體來說，首季業績勝預期。



我們認為，此前市場過分憂慮解鎖條件過於保守。鐵塔披露限制性股票激勵計劃下的解鎖條件，其中，2020、2021及2022年淨利潤較2018年增長不低於92%、122%及161%，營業收入分別不低於15%、23%及32%，股本回報率不低於2.7%、3.1%及3.6%。



市場憂慮公司的解鎖條件過於保守，惟我們認為此舉措是為確保參與的員工可以獲得鐵塔股份，增加激勵性，與管理層對公司未來前景之看法無太多關係，市場似乎過分憂慮。



另外，2019年三大內地營運商的移動網絡資本支出將增加，為過去三年來首次，料將加大投資重耕4G，為5G得以順暢推出去鋪路，有利鐵塔。展望未來，由於5G的高頻特性，5G的傳輸距離大幅縮短，覆蓋能力也大幅減弱。為滿足多種複雜的應用場景，保證網路速率和可靠性，基站的覆蓋密度將會大幅增加。



2017年中國4G基站達到328萬個，預測5G基站總數量是4G基站1.1-1.5倍，也就是5G基站有望達到500萬個，可見其增長潛力。



考慮到鐵塔為全球最大的電訊塔基礎設施服務提供商，以站址數量計，在中國的市佔率達到96.3%，由於市場屬資本密集型行業，將面臨較少的競爭，具有一定防守力。目標價2.4港元。

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