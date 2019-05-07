中信銀行(國際)：脫歐進展左右英鎊

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周英倫銀行一致投票決定維持指標利率在0.75厘不變；同時，國債及企業債購買規模維持不變，符合市場預期。央行預計，英國今年第1季GDP增速為0.5%，預計今年全年GDP增​​速為1.5%。會後行長卡尼表示，全球緊張局勢自2月份後有所緩解，但英國國內緊張局勢依然存在。



數據方面，英國建築業活動上月恢復擴張，4月採購經理指數(PMI)終值為50.5，高於市場預期的50.3，利好英鎊重回在1.31上方。



美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期，但將超額存款準備金利率(IOER)由原本的2.4厘，下調至2.35厘。會後聲明中表示，美國經濟維持增長，勞動力市場表現強勁，失業率保持在低位，但整體和核心通脹仍處於2%局方目標的下方，在利率決策問題上將保持耐心。



儘管美國總統特朗普再次批評聯儲局的利率政策，呼籲局方減息100個基點，並實施大規模量化寬鬆(QE)。不過，聯儲局主席鮑威爾認為加息或減息可能性均存在，暫未見明顯傾向，預期利率將會較長時間維持不變，言論為減息憧憬降溫，美匯指數回落在97.5水平。



美國勞工部公布4月非農業新增職位26.3萬個，大幅好於市場預期19萬個；而失業率為3.6%，較市場預期的3.8%低，創下1969年以來新低。特朗普突然調高對中國產品的進口關稅，把目前針對2,000億美元中國進口商品加徵的10%關稅提升至25%，令中美貿易談判急轉向。



另外，英國首相文翠珊在出席國會委員會會議期間表示，仍相信英國與歐盟可以在2020年12月31日限期前，完成脫歐第二階段談判，或有利英鎊進一步回升至1.3250水平。

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