龔成：原來你只有10000天

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，我假設你今年30歲，而你打算60歲退休，看似有30年的時間去準備，去為目標而努力，但實際上真正能用到的時間遠比你想像的少。



首先，30年，每年有365天，30年即是有10,950天，原來大家以為很遙遠的30年，其實只有約1萬天的日子，你覺得這是多還是少呢？



接下來，我以30年為基礎，將其餘時間減去，來計算剩下有用的時間有多久，大家可跟着以下過程一同參與，自行計算。



在30年內，你每天都要睡覺，每天8小時，30年即是(8÷24)X30=10年，即是在這30年間，你用了10年時間於睡覺上



搭車的時間、每天必定要食飯、每天要梳洗、化妝、去洗手間、洗澡、每天用於睇電視的時間、每天用於上網、玩手機、打機、傾電話、各種各樣的娛樂，出街玩，與朋友聚會，去飲嘢、每天用了各項瑣碎。



然後就是將30年減去這些時間：

30-10-1.875-2.5-1.25-1.25-2.5-3.125-1.25 = 6.25年



如果你的時間分配大致是這樣的話，那麼餘下這30年的時間，真正能運用的時間其實就只有6年。更甚的是，人往往被拖延、藉口、誘惑而影響，又或每天忙碌於不重要、與目標無關的事情，而令真實的時間更少。



所以，有效管理時間十分重要，同時亦要為目標設時限。當然，所有事情最重要的都是行動。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

