東方日報B1：貿談生變業主腳軟　二手樓買家博亂鋤價

中美貿易談判急轉直下，港股大瀉，樓市亦受牽連。東涌藍天海岸有放盤即時劈價25萬元，以1,025萬元放售，惟買家還價更狠，要求減約5%至990萬元的低市價水平，但業主未肯就範。同區映灣園亦有業主減逾30萬元後，成功沽貨。業界人士指，樓市會出現短暫影響，但仍看好中長線走勢。



近月市場放盤單位叫價強硬，不過，中原陳旭明指出，股市下瀉已令部分業主信心動搖，而準買家買樓意欲仍在，並伺機留意市場有沒有筍盤。該藍天海岸減價盤為2座中層A室，實用面積805方呎，原先叫價1,050萬元。



至於同區指標屋苑映灣園，更有投資者火速減價甩貨。他又稱，屋苑15座低層D室連租約單位，實用面積645方呎，三房間隔，叫價一直企硬760萬元，但見股市波動，即時減價至728萬元沽出物業，呎價11,287元。



上水中心更有業主「唔嫁又嫁」出貨。美聯周志強稱，該盤4座低層F室實用面積361方呎，原叫價555萬元，有準買家於上周六有意落訂，業主驚平賣單位拒絕收訂，但外圍氣氛有變，遂劈至545萬元售出，呎價15,097元。



居屋市場也出現即日降價買賣。該行樊志聰表示，青衣青泰苑E座高層4室，實用面積554方呎，未補價第二市場嗌560萬元，較原先叫價低約4.8%，售533萬元，呎價9,621元，但均仍創屋苑同類市場新高。



藍田居屋鯉安苑周一晚出現睇樓客「縮沙」事件，世紀21聯誠謝寶昭表示，該盤A座低層2室，業主叫價530萬元，呎價10,271元。雖已是屋苑最平未補價第二市場放盤，但睇樓客直接表明股市大挫，要觀望後市，暫不睇樓。



儘管市場出現負面情緒，但地產界對後市展望仍樂觀。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，中美貿易談判出現變化只屬短暫，相信兩國長遠會尋找方法解決問題，以免經濟受拖累，香港樓市中長線仍處於升浪。普縉集團執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典都認為，消息對樓市心理影響會較大，或有部分買家卻步。惟物業價格中長線仍會跑贏通脹。



代理亦認為「磚頭」是較穩健的投資工具。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，部分買家入市態度或稍轉審慎，但買樓相比投資股票所需專業知識較少，相信股市波動會吸引更多投資者套股換樓，物業市場長線投資者比例將增多。



不過，香港金融管理局總裁陳德霖則指出，以市民收入及購買力衡量，香港房地產過熱情況明顯，去年樓價從高位調整9%後，年初至今已回升5%。由於金融市場及樓市深受外圍因素影響，認為市場對樓價走勢的預測難以作準。



惟他認為樓市周期的演變存在不確定性，強調現時新做住宅按揭平均首期為樓價逾五成，有助提高銀行體系安全的緩衝及抗震能力，呼籲市民買樓時應衡量還款能力。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/



「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like

http://www.facebook.com/money18

