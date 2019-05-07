歐股收市受壓　德法股齊跌逾1%

中美貿易磨擦加劇，歐洲全日受壓，收市跌勢稍為回順。德國DAX指數收報12,286點，跌125點或1.01%；法國CAC指數收報5,483點，跌65點或1.18%。英股周一假期休市。



據報，歐盟委員會計劃在未來數周對蘋果公司展開正式調查，主要由於音樂播放平台Spotify於今年初提出控訴。



歐元區4月綜合採購經理指數(PMI)終值也意外上修，由3月51.6，僅續微降至51.5，仍為三個月低，市場原先預期確認初值51.3，但已連續近六年呈擴張。



Pantheon Macron分析師認為，歐元區綜合PMI數據反映出製造業仍然受壓，主要由於訂單及產量下跌；至於服務業在過去年6個月至1年，雖有增長但持續放緩。

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