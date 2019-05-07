特朗普威脅對華加徵關稅　傳原因係？

《彭博》引述知情人士透露，上周於北京舉行的一輪中美會談結束後，美國總統特朗普的首席貿易談判代表告訴他中國對協議的內容反悔，激怒了特朗普，並導致他在周日威脅要對中國商品加徵關稅。



知情人士稱，中國官員在上周於北京會談中表示，不會同意要求修改中國法律的貿易協議。知情人士還表示，中國此前已同意協議文本中關於修改其法律的內容。



報道指，這個轉變對協議中關於美國公司專利技術及其他智慧財產權轉讓的條款影響重大。



知情人士續說，由美國貿易代表萊特希澤領導的美國談判代表團原本以為所謂強制技術轉讓問題已經得到解決，但由於中國有意在修改法律問題上重新談判，令美方代表感到不滿，遂將有關消息匯報給特朗普。



特朗普隨後於周日發出兩條推文批評中國，並威脅要將大約2,000億美元中國商品面臨的關稅，由10%提高到25%。



該名不願披露姓名的知情人士直言，上周中美兩國政府關於這輪談判富有成效的官方聲明是誇大其辭。



白宮沒有立即置評。



中國外交部發言人周一表示，中國代表團仍準備赴美進行貿易談判，但他沒有回答關於赴美日期以及是否由副總理劉鶴帶隊的問題。

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