道指曾下瀉471點　收市跌幅「奇蹟」收窄至66點

受中美貿易問題的陰霾所籠罩，美股早段承接亞洲股市頹勢，但跌幅持續收窄。道指早段一度曾下瀉471點，隨後跌勢回順，收報26,438點，跌66點或0.25%；標指收報2,932點，跌13點或0.45%；納指收報8,123點，跌40點或0.5%。



各類股份中，以對貿易戰敏感的出口股表現最傷，美國最大飛機生產商波音公司及重型機械製造商卡勒彼勒(Caterpillar)股價分別收挫1.29%及1.65%。



至於業務日益依賴中國市場的蘋果公司(Apple Inc.)，股價挫1.54%，收報208.48美元。外媒引述消息指，中方代表團仍將在本周到訪美國，與美方代表進行貿易磋商。有關消息提振了大市表現。



State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示，相信美國總統特朗普威脅對中國貨加徵關稅，作用是亮出底牌，以向中國施壓。他估計，其對市場短線或有影響，但長遠仍然看升。



野村策略員麥克利戈特表示，標指最近升至紀錄高位，或給予特朗普信心以為市場可以承受衝擊，並試圖逼使中國在貿易談判最後一刻作出讓步。



Saxo資本市場的環球宏觀策略員范彼得森認為，後市表現要視乎中國如何反應，但很難看到他們會忍氣吞聲退讓，美股可能回吐3%至5%。

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