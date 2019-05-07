萊蒂澤：加徵關稅措施周五生效　談判周四展開

美國貿易代表萊蒂澤周一（6日）透露，總統特朗普周日（5日）突然宣布將向中國2000億美元貨品所加徵的關稅，落實會在周五（10日）生效。而中美新一輪貿易談判會在周四（9日）在華盛頓開始。另外彭博社周一（6日）引述熟悉談判的人士指，特朗普之所以出此下策，只因他上周從萊蒂澤口中得悉中國反口。



報道指中方上周在北京向美方明確表示，不會同意任何需要修改中國法律的貿易協議。據報之前中方曾同意在協議文本上寫明，中國願意修改法例。而中方此時改變立場，對於協議內有關完結中國要求美國企業轉移技術和知識產權做法的部分有重大影響。



原本以為已經解決有關範疇的美國貿易代表萊蒂澤視中方出爾反爾為嘗試重新談判的舉措，萊蒂澤對此感到憤怒，並將有關進展向特朗普匯報，結果令特朗普作出突然加徵關稅的策略。報道又指中美雙方的官方口徑一直指上周在北京的會談有成效，只是誇大其詞。同時美方談判代表對於特朗普這次對貿易談判投下的震撼彈並不感到特別驚訝。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

