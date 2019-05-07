麗珠醫藥設立合資公司進行試劑專利開發及轉化

麗珠醫藥(01513)公布，其持股51%的附屬麗珠試劑，與劉珺及陳啟躍共同訂立了《關

於快速PCR產品之合資協議》，以在中國境内設立一家合資公司，共同進行麗珠試劑專利、卡盒專利、PCR專利的繼續開發與轉化。



合資公司分別由麗珠試劑、劉珺及陳啟躍出資約1,000萬、333.33萬及333.33萬元人民幣(下同)，股權佔比分別為60、20及20%，註冊資本約為1,666.66萬元。



公司認為，設立合資公司主要是為了發揮雙方在快速診斷設備和試劑領域的研發、生產及商業化運作優勢，共同開發新一代快速分子檢測醫療診斷設備及試劑產品，符合公司在體外診斷領域產品創新升級的中長期戰略發展目標。



為進一步提升公司對外股權投資工作的效率與專業化水準，公司擬分別在中國境內及開曼群島設立兩家全資附屬。



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