【市前重點睇】道指收跌66點　CNH企6.79

●美匯指數98關得而復失，亞洲市續企97.5水平，離岸人民幣(CNH)企6.79，港匯企7.846，圓匯回跌至110.7，歐元重上1.12，英鎊低見1.309。金價反覆企1,282美元。布油企71.2美元，紐油升至62.1美元。道指期貨跌逾百點。



●美國貿易代表萊蒂澤表示，美國計劃周五(10日)提高對中國商品的關稅，指責中國背棄了談判過程中已經作出的部分承諾；但補充稱，中美貿易談判本周仍將繼續進行，中國代表團將於周四(9日)和周五訪問華盛頓。 https://bit.ly/2DRRYnz



-彭博社引述熟悉談判人士指，特朗普之所以威脅對華加徵關稅，只因他上周從萊蒂澤口中得悉中國反口。



-特朗普的關稅威脅，令貨幣市場交易員如今預計到2020年4月將降息25個基點，而在上周結束時，這一預期還是到明年年中。



●美國聯儲局發表金融穩定性報告，對高風險企業債務發出警告，指去年這個市場增長了20%，同時貸款標準持續惡化。



●道指收報26,438點，跌66點或0.25%；標指收報2,932點，跌13點或0.45%；納指收報8,123點，跌40點或0.5%。 https://bit.ly/2JsTyAb



-騰訊有份持股！傳鬥魚推遲在美上市計劃。



●港股ADR指數收報29,480點，升271點。



●美國10年期國債孳息率跌5.58點子，報2.4692厘。



●紐約期油收報每桶62.25美元，升0.31美元或0.5%；布蘭特期油收報每桶71.24美元，升0.39美元或0.55%。



●紐約6月期金收報每安士1,283.8美元，升2.5美元或0.2%。



●德國DAX指數收報12,286點，跌125點或1.01%；法國CAC指數收報5,483點，跌65點或1.18%。英股周一假期休市。 https://bit.ly/2J28bed



●加拿大央行行長Stephen Poloz相信，隨着多倫多和溫哥華等地樓市企穩，以及新的政策規定發揮作用，加拿大樓市將在今年底恢復增長。



●土耳其最高選舉機構宣布伊斯坦布爾市選舉結果無效，要求重新選舉。土耳其里拉加速跌勢。



●知情人士稱，「國家隊」資金周一(6日)護盤的股票包括中國石油和中國石化。彭博社引述知情人士報道稱，中國指示政府相關資金密切關注股票市場，隨時準備入市維護股市穩定。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：貿談生變業主腳軟 二手樓買家博亂鋤價

https://bit.ly/2J44yEG



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

