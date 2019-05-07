【股民熱話】中美貿談四個結局　對港股有何影響？

美國特朗普突然在社交平台發文，指中美貿易談判進展緩慢，故會由周五(10日)起將兩千億元中國商品的的關稅稅率由10%增至25%，消息震散全球金融市場，更一度盛傳中方代表正在審視是否如期在本周中期赴美開會(執筆時中方證實準備赴會)，頓時令投資者六神無主，恒指周一(6日)一度急挫1,125點，失守29,000點關。到底中美貿談進展，會否繼續拖累港股繼續向下，自是股民最關心的問題！



基本上，中美貿易談判存在四個可能出現的結局。首先，雙方討價還價過後，結果還是坐低簽署貿易協議。姑勿論協議誰得益誰損失大，反正雙方矛盾有一個階段性的解決方案，料有助全球金融市場喘穩，港股亦不例外。



第二個可能出現的結局，是中美雙方未能達成共識，反枱收場，成為第二次美朝峰會協議擱淺後，美國再一次在重大外交事務上「食白果」，不過今次影響更大，皆因中、美經貿涉額龐大，兩國經貿問題惡化，只會對全球經濟平添重大不明朗因素，資產價格將無可避免承受壓力，中國的穩經濟工作將更加艱巨。香港的經濟前景陰霾密布，港股跌市可能只是開端，後市不容樂觀。



第三個可能出現的，基本上不是結局，而是續集，即中美雙方話要繼續商談，一拖再拖。如是者，短線市場沽壓有望得到暫時紓緩，但中長期的隱患尤在，市底仍以偏弱，恒指波幅區將下移，在低位維持反覆偏軟格局。



最後一個可能出現的結局，乃雙方簽署貿易協議，但條款對中國而言太「辣」，對中、港兩地市場造成長遠負面影響較大，股市難有運行；而簽署協議後，特朗普隨時可以推翻或附加條款，總之令大家無日安寧，只有特朗普口中的美國利益最大最鮮明。



身處呢種政治市，大家仲係要繫好安全帶，反正唔係特朗普肚裏的蟲，無法知道其下一步動向。中國處境被動，改革困難重重。投資市場經過一段時間處高水平後，又再進入動盪期。走勢上，作為參考，恒指短線若確認失守28,800點，後市繼續向下試28,000點關支持的機會頗大，反彈較大阻力在29,500點。若仍持重倉，宜考慮市況反彈減磅，審慎管理好持倉風險為要。



東方產經專欄作者帥哥

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

