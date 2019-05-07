亞洲股市：日韓復市齊跌1%　軟銀漲3%

中美貿易談判本周繼續進行，美股收跌；亞洲主要普遍受壓，日本結束10日長假後，金融市場今日(7日)復市報跌。



日本日經225指數早段下挫250點或1.1%，報22,002點。板塊方面，能源股跌2.7%，資訊技術股跌1.8%。個股中，安川電機跌4%，發那科及日光興產齊跌3%，日產汽車跌1%。



日本煙草公司跌0.5%。公司首季營運利潤按年升24%。



軟銀集團抽升3%。有報道稱公司考慮讓願景基金上市。



日本航空擬回購2%股份，股價升1.6%。



富士通升逾1%。高盛將其評級由「買入」降至「中性」。



南韓股市復市後偏軟，首爾綜合指數最新跌32點或1.5%，報2,163點。SeAH Steel及SK Networks分別跌5%及4%，三星電子跌0.3%。



南韓央行行長李柱烈稱，央行正密切關注全球金融市場動向，必要時將採取行動穩定市場。



澳洲悉尼普通股指數則漲26點或0.4%，報6,396點。板塊方面，資訊技術及原材料股同升0.5%。個股中，冠軍鐵礦抽升5%，Byron Energy升逾3%。

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