基金經理大膽預言：黃金將飆升至4000美元

在市場悲觀情緒重燃之際，黃金礦業基金Myrmikan Capital創辦人兼董事總經理Daniel Oliver接受採訪時表示，黃金投資者都將受惠金價上升成為贏家；預期未來金價將攀升至每安士3,000至4,000美元的創紀錄高點。



他指出，金價本應走高，但現在黃金卻在下跌，「這是可怕的」；他承認，從短期資產來看，黃金往往不會帶來顯著回報，「這就像是溢價」。但他強調黃金的重要性及作為長期投資的潛力，而「爆發」將不可避免，「這曾發生在30年代，也曾發在70年代。這種情況從2008年到2011年開始發生，而且還會再次發生。」



他認為，人類使用黃金作為貨幣已有4,000年的曆史，因為黃金是最穩定、最有價值的元素。整個黃金行業已經等了5年才突破1,350美元，市場一直處於險象交加的時刻。「但並非金價在波動，而是美元價格在波動，而美元價格同時反映了金價。」



周一(6日)資金避險，圓匯一度拉升，惟美匯指數平穩，而現貨黃金一度下跌至1,280美元樓下，亞洲市早間最新企1,282美元。



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