基金經理A股一舉贏18%　最新建議︰沽空美股　配置現金

外電報道，先前看漲A股的AMP Capital動態市場主管Nader Naeimi轉向看跌之餘，並將大量資金配置到現金，及建議沽空美股。Naeimi去年10月底建議買入中國股票，截至上周末滬綜指累漲18%。



在美國總統特朗普突然威脅要對中國加徵關稅後，Naeimi表示這是轉折點，將導致已經高估的市場下跌。他將現金配置增加了兩倍，至佔其基金40%左右，同時正設法增加沽空美國科技巨頭及減少對新興市場股票的配置。



他又認為，特朗普可能權衡過上周公布的強勁就業報告、有助緩衝他施壓中方對美股的負面影響。「但他可能失算了」。他指出，「穩固的就業數據背後有太多裂縫，而且只會不斷擴大。」



標普500指數今年以來大漲16%，上周末預期市盈率接近17倍，為2018年3月以來最高水平。



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