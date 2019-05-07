A股快報：兩市續升　深成指漲1%

A股愈升愈有，滬綜指最新升20點或0.7%，報2,927點；深成指升幅擴至127點或1.4%，至9,071點；創業板指數仍升12點或0.8%，報1,507點。





【09:27】A股快報：兩市靠穩 金融及地產股回升

中美貿易談判繼續進行，內地股市昨日(6日)急挫後，今早開市靠穩。滬綜指高開7點或0.27%，報2,914點；深成指高開68點或0.76%，至9,011點；創業板指數高開12點或0.81%，報1,506點。



板塊方面，金融及水泥股齊升0.7%，地產股升0.6%；而釀酒股跌0.6%。



康美藥業連續3日跌停，報7.73元人民幣(下同)。公司上月30日公告指，核算帳戶資金時存在錯誤，令貨幣資金多計299.44億元。近300億被「消失」，兩個交易日市值蒸發近100億元。有持倉基金預計，其股價仍有25%的跌幅。



貴州茅台低開1%。Bernstein Research將其評級由「跑贏大市」下調至「與大市持平」，目標價由1,089元，調低至916元。



ST板塊顯著下挫，*ST利源、*ST雛鷹、*ST蓮花、*ST中捷、*ST華業、*ST德豪及*ST康得等超過50隻股份跌停。

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