【即市分析】A股ETF短線沽壓不輕

東方產經專欄作者桃桃：中美貿易摩擦再度升溫，中港股市周一(6日)全線受壓，A股單日急跌逾5.5%，追蹤內地股市走勢的A股ETF，更成為「空軍」做淡對象。



華夏滬深三百(03188)周一之沽空金額高達14.35億元，佔其總成交的53.5%；南方A50(02822)及安碩A50(02823)亦分別錄得約12.1億元及9億元的沽空金額，三隻ETF在沽空榜中排首三位，加埋已佔大市沽空總金額約21%。



另外，權益披露資料亦顯示，基金亦已率先流出相關ETF，花旗集團於4月29日減持華夏滬深三百約229萬股，持股量由6.2%降至5.65%，平均價每股46.3921元，估計是次減持套現逾1億元。



事實上，中美貿易關係改善是支持今次A股反彈浪的主要原因之一，若然兩國關係確認生變，A股首當其衝受到影響，淡友乘機沽空相關ETF亦可以理解。周一3隻ETF基金價格跌5至6%不等，技術走勢明顯轉差，在中美貿易關係未明朗前，或會進一步受壓，暫宜回避為妙。

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