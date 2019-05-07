【即市分析】時勢造英雄　繼續押注煤氣領展

中美貿易談判風起雲湧，似乎到了最後關頭，美國總統特朗普又要施展其商人利益最大化的本領，玩晒冷(Show Hand)！惟如今中國政府亦已為經濟表現作最壞打算，減稅降費為經濟保底，會唔會妥協，仲要放長雙眼等着瞧。



五窮月股市再掀動盪，正所謂「時勢造英雄」，既然大風大雨開始殺到，還是尋找避險之選，當中不離中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)。



事實上，中美貿易談判若失敗收場，中美經濟都會有負面影響，資金會更積極尋找避險之所，致使穩陣派股份可漁人得益，繼續保持相對強勢。當中，煤氣派發末期息每股0.23元及10送1紅股，將於5月30日除淨。



由於公司業務主要從事香港市場，又是公用類別，收入穩定，表現有望跑贏大市，短期不妨留意18元水平承接，捕捉財息兼收的機會。



同樣，領展主要經營香港居屋商場及停車場，受中美貿易戰直接影響不太大，反而兩地政府有望再出招力挺消費等內部需求，支持經營環境穩定。周一(6日)領展股價跌幅不到1%，表現強於大市(恒指跌3%)，短線仍有望反覆向上挑戰紅底價(100元關)，短線回吐支持在92元水平，可留意跌市提供的吸納機會。



東方產經專欄作者股博士

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