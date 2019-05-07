港股格局：阮子曦睇實50天線

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指，港股周二(7日)反彈，雖然中美貿易戰升溫，但始終兩國仍願繼續談判，市場不敢大手沽空。



他指，應留意港股可否企穩50天線，並觀望中方代表團稍後赴美談判能否有成果，若美國按原定計劃於周五加徵關稅，市況將會相當波動。目前投資不宜輕舉妄動，若持有收息公用股，可繼續長揸，但5G概念股則宜先走貨。



雖傳聞「國家隊」入市，但別期望能A股止跌回升，極其量只可減慢跌勢。他表示要留意滬綜指能否在短期內重上3,000點，倘下試2,800點樓下，意味已形成跌勢。



如果投資者想博反彈，應該揀與貿易戰相關度低的股份，出口股不宜沾手，因中美談判存在變數；內銀內險股都避之則吉，因對A股走勢太敏感。可揀即將公布業績的友邦保險(01299)、滙豐控股(00005)及騰訊控股(00700)。



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