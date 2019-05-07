美IPO集資上限5.1億美元　瑞幸咖啡擬續燒錢擴張

外媒報道，以超越Starbucks(星巴克)為目標的中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡((Luckin Coffee)，向美國證券交易委員會(SEC)提交的IPO招股文件顯示，定價區間為15至17美元，按上限計，將最多集資5.1億美元。



瑞幸咖啡計劃在納斯達克上市，股票代碼LK，提供3,000萬股美國存託股票(ADS)，承銷商有額外配售選擇權，可進一步購買450萬股，按定價上限計，最高集資額可增至5.865億美元。



該公司在招股書中表明會繼續以「燒銀紙」方式快速擴張業務，未來業績或會持續見紅。文件顯示，該公司去年巨虧16.19億元人民幣(下同)，按年飆逾27倍；截至今年3月底止首季，虧損進一步擴大逾3倍至5.51億元。



瑞幸咖啡2017年成立，標榜為中國新零售咖啡，不足2年已有逾千間分店，截至今年3月底止已設有2,370家自營店舖，相當於每日開設逾4間分店。公司目標在今年底前成為中國最大咖啡品牌。Starbucks現時在內地有逾3,600間門店，意味瑞幸年內至少要再新增逾1,230間分店才有望達標。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm